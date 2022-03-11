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Назван способ купить квартиру без ипотеки

РБК: рассрочка и трейд-ин помогут избежать невыгодной ипотеки

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россиянам назвали способ купить квартиру без невыгодного ипотечного кредита. Эксперты считают, что рассрочка от застройщика и трейд-ин на рынке новостроек помогут избежать переплат, сообщает «РБК».

Рассрочка предполагает поэтапную оплату стоимости квартиры. Существует два типа рассрочек — с начислением процентов и без. Первоначальный взнос составляет от 10 до 50 процентов суммы, а остальная часть выплачивается ежемесячно или ежеквартально. По словам генерального директора агентства недвижимости «Бон Тон» Натальи Кузнецовой, на данный момент доля таких сделок на московском рынке новостроек составляет 10-15 процентов, причем за большую часть ответственны покупатели недвижимости бизнес- и премиум-класса. По прогнозам эксперта, в будущем доля сделок с рассрочкой увеличится, однако останется минимальной в массовом сегменте из-за низкой платежеспособности целевой аудитории.

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Можно отметить такие плюсы рассрочки: сравнительно небольшой первоначальный взнос, минимальная переплата и отсутствие углубленной проверки покупателя. В то же время есть минусы: необходимость оплаты в случае заморозки строительства, штрафы за просрочку и ограничение в выборе жилья, так как программы рассрочки предусмотрены только для невостребованных квартир. Чаще всего подобные сделки предлагают крупные застройщики.

Не желающие брать ипотеку также могут воспользоваться схемой трейд-ин — старую квартиру получает застройщик, а ее стоимость вычитается из стоимости новой. Кузнецова считает, что в сложившейся на рынке ситуации девелоперы начнут активнее заключать такие сделки. Плюсы трейд-ин: экономия времени за счет быстрой продажи старой недвижимости, ведение сделки берет на себя застройщик или агентство-партнер. Минусами же являются продажа предыдущей квартиры по заниженной цене, сужение круга поиска, ограничение в выборе риелтора и необходимость работать только с партнерами девелопера. Кроме того, не все вторичные квартиры подойдут для трейд-ин.

В конце февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20 процентов, что заставило ряд банков прекратить выдачи ипотечных кредитов, а оставшихся на рынке — повысить уровень ипотечных ставок. Несмотря на это, риелтор Алексей Бондарев предполагает, что в ближайшие месяцы рынок недвижимости стабилизируется. Эксперт сослался на события 2014 года, когда высокая ставка держалась около трех месяцев, а затем пошла вниз.

Александра Качан
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