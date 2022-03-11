Россиянам пообещали скорую стабилизацию рынка недвижимости

Риелтор Бондарев полагает, что застройщики в обозримом будущем поднимут стоимость квартир

Российский Центробанк 28 февраля поднял ключевую ставку до 20 процентов, из-за чего ряд банков прекратили выдачу ипотеки, а оставшиеся на рынке резко повысили уровень ипотечных ставок. Несмотря на сложившуюся ситуацию, рынок недвижимости скоро стабилизируется — в течение трех месяцев, полагает риелтор Алексей Бондарев. Экспертное мнение есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Мы такое уже проходили в 2014 году, — отмечает специалист. — Нам уже понижали рейтинг до "мусорного", и ставка в конце 2014-го была на уровне 17 процентов. Действия Центробанка легко объяснить. Ситуация должна стабилизироваться. В прошлый кризис высокая ставка держалась около трех месяцев и дальше пошла вниз. Мы прогнозируем подобную ситуацию и сейчас».

По словам Бондарева, застройщики в обозримом будущем поднимут стоимость квартир, некоторые уже это сделали. Многие девелоперы поставили продажи на паузу. «По предыдущему опыту могу смело предположить — при негативном раскладе мы увидим короткую стагнацию с дальнейшим ростом цен [на недвижимость]. При реалистичном раскладе — рост», — обещает специалист.

Ранее эксперт по недвижимости Надежда Буйлова заявила, что в течение 2022 года стоимость жилья в России продолжит расти. По ее словам, к 2023-му цены на квадратные метры достигнут пиковых значений.