Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Британцы предсказали будущее на рынке роскоши без России

Британские эксперты заявили, что запрет на работу компаний в России снизил цены их акций

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Британские журналисты предсказали будущее рынка роскоши в условиях запрета работы иностранных компаний на территории России из-за ситуации на Украине. Их рассуждения на эту тему публикует Daily Mail.

Известно, что США и страны Евросоюза запретили ввозить в страну ряд дорогостоящих товаров, среди которых числятся автомобили, брендовая одежда, часы, ювелирные изделия и элитный алкоголь. Кроме того, многие бренды заявили, что приостановят деятельность и закроют магазины в России на неопределенный срок на фоне украинского кризиса.

Согласно материалу, упомянутые события негативно сказались на ценах акций производителей предметы роскоши. Так, например, стоимость ценных бумаг конгломерата LVMH снизилась на 19 процентов, а компаний Kering (владелец Gucci, Yves Saint Laurent и Balenciaga) и Hermes упали на 21 и 28 процента соответственно.

Материалы по теме:
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas. Какие международные компании прекратили работу в стране?
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas.Какие международные компании прекратили работу в стране?
9 марта
Дьявол уносит Prada. Модные бренды уходят из России на фоне санкций. Что теперь будут носить россияне?
Дьявол уносит Prada.Модные бренды уходят из России на фоне санкций. Что теперь будут носить россияне?
10 марта

Несмотря на это, специалисты фондового рынка сохраняют оптимизм в отношении перспектив развития сектора товаров роскоши, поскольку, по оценкам банка UBS, на долю России приходится менее одного процента продаж LVMH и Kering. Отмечается, что в это число входят не только клиенты, приобретающие товары на родине, но и покупатели за рубежом.

«Сектор предметов роскоши ориентирован на приход потребителей, которых определяют к среднему классу в развивающихся странах. Ожидается, что более 70 процентов новых потенциальных клиентов придут на рынок из Азии, в частности, из Китая», — уточнила брокер Света Рамачандран (Swetha Ramachandran).

Помимо этого, по словам портфельного менеджера Энн Стил (Ann Steele), санкции, направленные против России, а также растущая в мире инфляция, незначительно повлияют на место компаний из сегмента люксовых товаров на рынке. Она напомнила, что клиентами таких брендов, как правило, являются обеспеченные люди, на которых не влияет повышение цен.

15 марта Совет ЕС ввел новые санкции в отношении России, которые касаются инвестиций в нефтяной и энергетический сектор, расширяют торговые ограничения в отношении железа и стали, а также запрещают экспорт предметов роскоши.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Кремль оценил вариант Киева по нейтральному статусу Украины
Генерал ФСБ в запасе объяснил важность контроля над украинскими электростанциями
СК оценит призывы украинского журналиста убивать русских детей
Названы возможные ставки по измененной льготной ипотеке
Москвичам пообещали резкое изменение погоды
Мать Маска поддержала в шутку сменившего имя сына
Стало известно о распространении нового подвида COVID-19
В Госдуме назвали возможный срок завершения спецоперации на Украине
В России запустят аналог Instagram
Минобороны показало видео удара по складам ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.