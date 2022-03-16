Британцы предсказали будущее на рынке роскоши без России

Британские эксперты заявили, что запрет на работу компаний в России снизил цены их акций

Британские журналисты предсказали будущее рынка роскоши в условиях запрета работы иностранных компаний на территории России из-за ситуации на Украине. Их рассуждения на эту тему публикует Daily Mail.

Известно, что США и страны Евросоюза запретили ввозить в страну ряд дорогостоящих товаров, среди которых числятся автомобили, брендовая одежда, часы, ювелирные изделия и элитный алкоголь. Кроме того, многие бренды заявили, что приостановят деятельность и закроют магазины в России на неопределенный срок на фоне украинского кризиса.

Согласно материалу, упомянутые события негативно сказались на ценах акций производителей предметы роскоши. Так, например, стоимость ценных бумаг конгломерата LVMH снизилась на 19 процентов, а компаний Kering (владелец Gucci, Yves Saint Laurent и Balenciaga) и Hermes упали на 21 и 28 процента соответственно.

Несмотря на это, специалисты фондового рынка сохраняют оптимизм в отношении перспектив развития сектора товаров роскоши, поскольку, по оценкам банка UBS, на долю России приходится менее одного процента продаж LVMH и Kering. Отмечается, что в это число входят не только клиенты, приобретающие товары на родине, но и покупатели за рубежом.

«Сектор предметов роскоши ориентирован на приход потребителей, которых определяют к среднему классу в развивающихся странах. Ожидается, что более 70 процентов новых потенциальных клиентов придут на рынок из Азии, в частности, из Китая», — уточнила брокер Света Рамачандран (Swetha Ramachandran).

Помимо этого, по словам портфельного менеджера Энн Стил (Ann Steele), санкции, направленные против России, а также растущая в мире инфляция, незначительно повлияют на место компаний из сегмента люксовых товаров на рынке. Она напомнила, что клиентами таких брендов, как правило, являются обеспеченные люди, на которых не влияет повышение цен.

15 марта Совет ЕС ввел новые санкции в отношении России, которые касаются инвестиций в нефтяной и энергетический сектор, расширяют торговые ограничения в отношении железа и стали, а также запрещают экспорт предметов роскоши.