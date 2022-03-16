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Крымчанки выставили на продажу именные бейджики «Макдоналдса» по миллиону рублей

В Ялте продадут бейджи из «Макдоналдса» с именами Ольга и Ирина за миллион рублей каждый

Скриншот: Avito

Жительницы Ялты выставили на продажу свои именные бейджики, которые они носили на работе в «Макдоналдсе» в 2008 году. Соответствующее объявление появилось на портале Avito, передает Telegram-канал «Mash на волне».

Речь идет о красных бейджах с фирменным логотипом ресторана быстрого питания, а также именами Ольга и Ирина (последнее напечатано на украинском языке). Как рассказали собеседницы канала, в возрасте 14 лет они подрабатывали в «Макдоналдсе», и упомянутые значки были частью их формы. После увольнения крымчанки решили их сохранить.

В настоящий момент женщины захотели продать бейджики, установив на каждый из них цену в один миллион рублей. «Уникальный бейдж, именной, (2008 года). Такого лота нет нигде, актуальная вещь украсит вашу футболку-поло, защитная пленка на бейдже не снята, он как новый, успей купить по выгодной цене, будь уникальным! Доставлю почтой России в любой город, пишите!» — говорится в объявлении.

14 марта сеть ресторанов «Макдоналдс» приостановила работу в России из-за ситуации на Украине. По данным ТАСС, рестораны вновь откроются через полтора месяца.

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Дина Васильева
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