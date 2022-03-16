Россиянам назвали стоимость туров на курорт богачей после отмены ограничений

Цена тура на Мальдивы в апреле для двоих начинается от 239,5 тысячи рублей без авиабилетов

Оптимальная стоимость недельного тура на Мальдивы в апреле составит от 409,7 тысячи рублей для двоих туристов. Влияние смягчения санитарных ограничений на цены путевок оценили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

13 марта в Мальдивской республике был отменен чрезвычайный режим в области общественного здравоохранения, объявленный в стране в марте 2020 года. Согласно обновленным протоколам, теперь непривитым туристам не нужно сдавать ПЦР-тест перед поездкой. Кроме того, все путешественники освобождаются от ношения масок. При этом в АТОР считают, что послабления ограничений не окажут большого влияния на турпоток, так как эффект перекроется высокой стоимостью авиабилетов.

По данным туроператора «Интурист», в апреле базовая стоимость недельного тура на Мальдивы, которые считаются любимым курортом богачей, начинается от 239,5 тысячи рублей для двоих туристов при размещении в четырехзвездочном отеле. Итоговая цена с авиаперелетом составит от 409,7 тысячи рублей.

Ранее в марте россиянам назвали доступные для путешествий страны. Среди них оказались Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а также азиатские государства.