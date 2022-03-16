Минобороны обвинило Украину в удержании «живого щита» для нацистов в Мариуполе

Минобороны РФ обвинило Киев в стремлении оставить в Мариуполе «живой щит» для нацистов

Минобороны России обвинило власти Украины в удержании «живого щита» для нацистов в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации российского ведомства, почти все эвакуированные из Мариуполя отказались переезжать на территории, контролируемые Киевом. При этом украинская сторона присвоила успех операции себе. Кроме того, киевские власти принимали все меры, чтобы «живой щит» для нацистов продолжал оставаться в городе.

Министерство обороны РФ направило международным организациям официальное обращение о том, что власти Украины создали обстановку, по правовым нормам соответствующую геноциду населения.

Ранее в ведомстве опровергли обвинения Киева в нанесении авиаудара по драмтеатру в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители. Там сообщили, что боевики нацбатальона «Азов» совершили кровавую провокацию и взорвали заминированное здание театра.