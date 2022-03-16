Минобороны России заявило о взрыве драмтеатра в Мариуполе боевиками «Азова»

Минобороны России опровергло обвинения Киева в нанесении удара по драмтеатру в Мариуполе

В Министерстве обороны России опровергли обвинения Киева в нанесении авиаудара по драмтеатру в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители. Об этом сообщаетРИА Новости.

Согласно заявлению ведомства, боевики нацбатальона «Азов» совершили кровавую провокацию и взорвали заминированное здание театра. В Минобороны подчеркнули, что не рассматривали драмтеатр в качестве цели для поражения из-за потенциальной опасности для мирных жителей.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы спецназа из Чечни будут штурмовать территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Кадыров отметил, что после прорыва обороны Мариуполя на территории завода засело большое количество бойцов националистических батальонов. Спецназу дано распоряжение зачистить «Азовсталь» планомерно и с минимальным ущербом для личного состава.

