Кадыров анонсировал штурм объектов в Мариуполе чеченцами
Бойцы спецназа из Чечни будут штурмовать территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, сейчас в зоне боевых действий находится депутат Государственной Думы Адам Делимханов, который ознакомился с планом предприятия и лично занимается подготовкой штурма.
Кадыров отметил, что после прорыва обороны Мариуполя на территории завода засело большое количество бойцов националистических батальонов. Спецназу дано распоряжение зачистить «Азовсталь» планомерно и с минимальным ущербом для личного состава.
«Освобождение данной территории нанесет непоправимый урон националистам как в плане потери стратегически важного объекта, так и живой силы», — резюмировал Кадыров.
Ранее Кадыров сообщил, что находился в пригороде Киева Гостомеле. В понедельник, 14 марта, он также рассказал, что в зону боевых действий прибыл Делимханов.