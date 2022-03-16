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Кадыров анонсировал штурм объектов в Мариуполе чеченцами

Кадыров сообщил, что чеченцы будут штурмовать завод «Азовсталь» в Мариуполе

Кадр: Telegram-канал «Kadyrov_95»

Бойцы спецназа из Чечни будут штурмовать территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, сейчас в зоне боевых действий находится депутат Государственной Думы Адам Делимханов, который ознакомился с планом предприятия и лично занимается подготовкой штурма.

Кадыров отметил, что после прорыва обороны Мариуполя на территории завода засело большое количество бойцов националистических батальонов. Спецназу дано распоряжение зачистить «Азовсталь» планомерно и с минимальным ущербом для личного состава.

«Освобождение данной территории нанесет непоправимый урон националистам как в плане потери стратегически важного объекта, так и живой силы», — резюмировал Кадыров.

Ранее Кадыров сообщил, что находился в пригороде Киева Гостомеле. В понедельник, 14 марта, он также рассказал, что в зону боевых действий прибыл Делимханов.

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Роман Кирьянов
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