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Пушилин заявил о попытках боевиков «Азова» вырваться из Мариуполя в гражданском

Пушилин заявил, что пытающихся покинуть Мариуполь боевиков «Азова» выдают нацистские тату
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о том, что боевики украинского националистического полка «Азов» предпринимают попытки вырваться из Мариуполя в гражданском. Об этом он заявил в эфире Первого канала, передает РИА Новости.

По его словам, у них не всегда получается. Так, Пушилин объяснил, что боевики пытаются маскироваться под гражданских лиц, но их выдают татуировки с нацистской символикой. Он добавил, что некоторые даже срезают ножом свои тату перед тем, как попытаться переместиться в безопасное место.

Ранее в Министерстве обороны России опровергли обвинения Киева в нанесении авиаудара по драмтеатру в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители. Согласно заявлению ведомства, боевики нацбатальона «Азов» совершили кровавую провокацию и взорвали заминированное здание театра. В Минобороны подчеркнули, что не рассматривали драмтеатр в качестве цели для поражения из-за потенциальной опасности для мирных жителей.

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Марина Совина
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