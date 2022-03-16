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В России договорились ограничить цены на металлы

«Интерфакс» узнал о договоренностях об установлении предельных цен на металлы в России

Фото: Shutterstock

Российский Минпромторг и представители металлургического сектора договорились ограничить стоимость продукции с установлением предельных цен на ближайшие месяцы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ряд источников, знакомых с итогами совещания главы ведомства Дениса Мантурова с представителями металлургических предприятий.

Встреча прошла 15 марта, в ней участвовали акционеры и топ-менеджмент компаний. Как узнало агентство, возможны исключения для некоторых предприятий. Как утверждает один из источников, предложения по ценам будут рекомендательного свойства.

Договорились на встрече также и о том, чтобы ограничить наценки дилеров, которые должны снизить цены для внутреннего рынка. При этом идею ценообразования с привязкой к себестоимости и максимальной наценкой до 20-25 процентов на совещании не обсуждали.

Подобные пределы наценок, по данным РБК, обсуждали на совещании представителей отрасли с заместителем главы Минпромторга Виктором Евтуховым, которое прошло 10 марта. На совещании Евтухов заявил, что стоимость основных видов металлопродукции «не устраивает» Минпромторг.

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Платон Щукин
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