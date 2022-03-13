Российских металлургов призвали снизить цены

РБК узнал о просьбе замглавы Минпромторга Евтухова снизить цены на металлопродукцию

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов 10 марта провел совещание с представителями металлургической отрасли, на котором обсуждался вопрос ценообразования, передает РБК.

На совещании Евтухов заявил, что стоимость основных видов металлопродукции «не устраивает» Минпромторг. Поэтому он призвал металлургов снизить цены на горячекатный прокат, арматуру и другие товары. Посредники, которые не выполнят требование, могут уйти с российского рынка.

«Цены должны быть опущены. Для этого вы предоставляете нам себестоимость своего производства», — узнал о просьбе замглавы Минпромторга РБК.

По словам Евтухова, стоимость горячекатного проката на данный момент достигает 72 тысяч рублей за тонну при себестоимости порядка 45 тысяч рублей. Реализовывать его по такой цене «невозможно», подчеркнул он.

«Максимум наценка, которую мы можем вам разрешить, — 20 процентов, может быть, 25. Цены должны быть пересчитаны у всех», — заявил Евтухов. Требование также распространяется на стоимость арматуры, холоднокатного листа и другой продукции.

До понедельника, 14 марта, компаниям необходимо представить Минпромторгу структуру их ценообразования. Евтухов заявил, что деятельность по такой схеме будет строиться «в ближайшие полгода уже точно».

Ранее российские металлурги пожаловались в прокуратуру на главу ФАС Максима Шаскольского. Поводом послужили слова Шаскольского о крупных штрафах, которым могут быть подвергнуты компании за предполагаемое завышения цен на свою продукцию.