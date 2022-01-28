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Российские металлурги пожаловались в прокуратуру на главу ФАС

РБК: «Северсталь» пожаловалась в Генпрокуратуру на главу ФАС Шаскольского
Максим Шаскольский

Максим Шаскольский. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Глава российской металлургической компании «Северсталь» Александр Шевелев пожаловался в Генпрокуратуру на руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского и его заявления, пишет РБК.

Поводом для письма Шевелева в адрес генпрокурора Игоря Краснова стали слова Шаскольского о крупных штрафах, которым могут быть подвергнуты металлургические компании, в том числе «Северсталь», из-за предполагаемого завышения цен на свою продукцию.

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«Может быть, штрафы в отношении металлургов будут больше, чем по Google [7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации], поэтому вы про эти рынки тоже не забывайте. Там также идет расследование, там крупнейшие компании, поэтому, может быть, еще и здесь вас удивим», — заявил Шаскольский в конце декабря.

В тот момент специальная комиссия ФАС проводила продолжающееся до сих пор расследование. По мнению Шевелева, слова чиновника могли повлиять на членов комиссии и ее выводы.

Предварительные выводы комиссии сводятся к тому, что «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) монопольно завышали цены на горячекатаный прокат. Все три компании не согласились с такой позицией и пообещали «конструктивно сотрудничать» с ФАС.

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Платон Щукин
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