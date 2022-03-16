Малайзия присоединилась к иску против России по делу о катастрофе MH17

Малайзия присоединится к иску Австралии и Нидерландов к России по делу о катастрофе MH17

Малайзия присоединится к судебному иску Австралии и Нидерландов, которые требуют, чтобы Россия выплатила несколько миллионов долларов компенсации по делу о катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines (рейс MH17), разбившегося в Донецкой области в 2014 году. Об этом пишет издание The Star со ссылкой на заявление министра транспорта Ви Ка Сиона.

«Мы стремимся добиться справедливости для семей погибших, включая 43 граждан Малайзии, находившихся на борту самолета», — заявил министр. В результате катастрофы погибли 298 человек.

О том, что Австралия и Нидерланды подали иск в суд, стало известно 14 марта. Страны не стали называть размер требуемой компенсации, но настояли на том, чтобы Россию призвали к ответственности.