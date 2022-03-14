Австралия и Нидерланды подали в суд на Россию по делу о катастрофе MH17

Австралия и Нидерланды подали в суд на Россию для выплаты компенсации за крушение MH17

Австралия и Нидерланды подали в суд на Россию и потребовали выплатить многомиллионную компенсацию по делу о катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines (рейс MH17) в Донецкой области в 2014 году. Об этом заявила глава МИД Австралии Марис Пейн, цитату приводит РИА Новости.

«Отказ Российской Федерации взять на себя ответственность за свое участие в крушении рейса MH17 неприемлем, и правительство Австралии не исключает никаких правовых возможностей в своем стремлении к справедливости», — говорится в совместном заявлении Пейн, премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, его заместителя Барнаби Джойса и генерального прокурора Микелии Кэш.

Документ уже подали в Международную организацию гражданской авиации, рассказала глава МИД. Она не стала называть размер требуемой компенсации.

21 декабря 2021-го прокуратура Нидерландов обвинила Россию в причастности к авиакатастрофе 2014 года. Ведомство представило в суде материалы из соцсетей как доказательства причастности 53-й бригады российских вооруженных сил из Курска к катастрофе малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014-м.

