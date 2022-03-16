В МИД Чехии появилась должность уполномоченного по отношениям с Россией

Пост уполномоченного по отношениям с РФ создали в МИД Чехии, его может занять Лубош Веселы

Пост уполномоченного по отношениям с Россией появился в Министерстве иностранных дел (МИД) Чехии. Об этом сообщило издание Lidovky, передает РИА Новости.

Информацию о новой должности подтвердила пресс-секретарь ведомства Ленка До. Уточняется, что в обязанности уполномоченного будет входить подготовка и планирование стратегии отношений между странами, а также предложение конкретных мер в этом направлении. Помимо этого, необходимо будет модерировать внутреннюю дискуссию в ведомстве об отношениях с Россией в сотрудничестве с другими госструктурами, неправительственными, некоммерческими и академическими сферами по этой проблематике.

По данным издания, должность может занять бывший заместитель посла Чехии в Москве Лубош Веселы. Отмечается, что он «вынужден был покинуть посольство в апреле 2021 года в результате взаимной высылки сотрудников дипмиссий РФ и Чехии» после инцидента со взрывами на складах во Врбетице.

В январе министр иностранных дел Чехии Ян Липавский захотел нормализовать двусторонние отношения между Прагой и Москвой.