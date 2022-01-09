Чехия захотела наладить диалог с Россией

В Министерстве иностранных дел (МИД) Чехии захотели нормализовать двусторонние отношения между Прагой и Москвой. О желании наладить диалог с Россией заявил министр Ян Липавский. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы будем искать путь, как разморозить чешско-российские [отношения]. Для этого потребуется время и терпение. Их нужно нормализовать, сейчас они очень плохие», — рассказал дипломат. Задачей для себя Липавский назвал исключение Чехии из списка недружественных государств для России.

Сейчас в соответствующем списке МИД России всего две страны — США и Чехия. Прага уже призывала Москву убрать республику из списка, однако получила отказ.

Российско-чешские отношение испортились после того, как Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014-м. Стороны обоюдно выслали дипломатов, нормализации отношений с тех пор не произошло.

В октябре 2021 года в Чехии захотели принять очередной пакет санкций против российских чиновников. Идея заключалась в том, чтобы лишить высокопоставленных лиц России возможности пользоваться чешской инфраструктурой.