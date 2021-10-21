Власти Чехии задумались о пересмотре отношений с Москвой

Готовящаяся политическая программа новой правящей коалиции в Чехии включает в себя пересмотр отношений с Россией. Об этом РИА Новости рассказал член рабочей группы по подготовке программы Мартин Дворжак.

Он уточнил, что новое правительство Чехии хочет принять так называемый «закон Магнитского». Этот документ накладывает ограничения на лиц, которых власти подозревают в нарушении прав человека. Сейчас подобный закон принят в шести странах.

Кроме того, в будущей программе будет говориться о необходимости предотвратить доступ «недемократических государств» к ключевой инфраструктуре Чехии. Расходы на оборону страны к 2025 году планируется увеличить до двух процентов, как того требуют в НАТО, добавил он.

Уникальные отношения

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия также объявила в розыск двух граждан РФ: Александра Петрова и Руслана Боширова. Россия отрицает свою причастность к происшествиям.

В мае Россия внесла Чехию в список недружественных стран, в который также входят лишь США. Москва и Прага обменялись высылкой дипломатов, сравняли число служащих посольств.

Позднее глава МИД Чехии Якуб Кулганек оценил вероятность прекращения отношений с Россией. «В настоящее время с Москвой невозможно "не иметь" отношений», — заявил дипломат, добавив, что после инцидента со взрывами во Врбетице российско-чешские отношения находятся на точке замерзания. Также он отметил, что политические отношения между двумя странами необходимо выстраивать заново, но первый шаг к улучшению отношений между Россией и Чехией должна сделать Москва, и этот шаг — исключение Чехии из списка недружественных стран.

Заявления и действия

Ранее специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка заявил, что Европе не следует «церемониться» с Россией и необходимо объявить газовую войну, чтобы продемонстрировать свою жесткую позицию относительно цен на газ. Бартушка уточнил, что для России Европа является крупнейшим потребителем газа и главным заказчиком, который может создать проблемы на крупнейшем рынке.

В ответ первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал отнестись к этим словам как к абсолютно недружественному поступку. Он отметил, что представитель Праги «совершает ошибку: он пытается говорить от имени всей Европы, но я не думаю, что вся Европа думает так, как представитель этой страны, которая недавно была дружественной нам и потом резко поменяла курс».

Впрочем, Прага не остановилась лишь на заявлениях. 27 сентября стало известно, что Прага исключила Пекин и Москву из списков участников проекта по строительству блока АЭС «Дукованы». Якобы по правилам в нем могут участвовать только страны, присоединившиеся к международному договору о госзаказах от 1996 года. Но Россия и Китай не входили в это соглашение. МИД РФ назвал этот шаг дискриминационным.