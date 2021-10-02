Россия ответила на угрозы чешского дипломата из-за цен на газ в Европе

Российский сенатор Владимир Джабаров, комментируя слова чешского дипломата Вацлава Бартушка относительно газового кризиса в Европе, заявил, что Евросоюз (ЕС) остается зависимым от газа из России, так как невозможно полностью перейти на зеленые источники электроэнергии. Об этом он рассказал РБК.

«Не понятно, на какую зеленую энергетику он рассчитывает. Зеленая энергетика — это вопрос будущего и весьма туманного», — пояснил политик, отметив, что сегодня углеводородная смесь крайне востребована во многих перерабатывающих областях нефтехимической промышленности.

Кроме того, как считает сенатор, ошибка Бартушка заключается в том, что он говорит от лица всей Европы. Джабаров выразил сомнение, что все страны Евросоюза солидарны с угрозами чешского политика. Он пояснил, что поступок чеха выглядит недружественным по отношению к России.

Ранее Бартушка заявил, что ЕС должен занять жесткую позицию в вопросах покупки газа. Он призвал Европу перестать церемониться с Москвой и объявить газовую войну с целью навязать рынку свою позицию и продемонстрировать превосходство.

Стоимость электроэнергии в Европе достигла исторических максимумов на фоне снижения поставок газа из России и Норвегии, а также выросшего из-за восстановления экономики спроса. Так, цена на газ в Европе впервые в истории превысила отметку в 1200 долларов за тысячу кубометров.