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Предсказан спрос на туры в одну соседнюю страну среди россиян

Отмена ковидных ограничений в Монголии не повлияет на популярность туров в страну

Фото: Vince Gx / Unsplash

Спрос на туристические поездки в Монголию, несмотря на отмену почти всех ковидных ограничений для иностранных путешественников, останется низким. Слабую популярность туров в соседнюю страну среди россиян предсказали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечалось, что Монголия с 14 марта отменила почти все санитарные требования к прибывающим из-за рубежа туристам. Так, ПЦР-тесты и экспресс-тестирование по прибытии больше не требуются, также путешественники освобождаются от обязательного карантина. Однако, по оценке экспертов АТОР, упрощение условий въезда не повлияет на турпоток в государство.

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В первую очередь в АТОР напомнили, что на российском рынке Монголия и прежде не позиционировалась как массовое и популярное направление для отдыха. Так, по данным пограничников, в 2019 году страну посетило 7,9 тысячи отечественных туристов, а в 2020 и 2021 году — всего 415 человек.

По словам представителя туроператора Сhina Travel, Монголия является нишевым и редким направлением для экскурсионных туров в премиум сегменте. Организованная поездка с гидом и сопровождением по всему маршруту на девять ночей сейчас обойдется от 2,4 тысячи долларов (267,5 тысячи рублей) за одного человека, билеты не включены в стоимость. При этом прямого авиасообщения между Россией и азиатским государством нет — стоимость стыковочного рейса через Стамбул в марте составит от 217 тысяч рублей в одну сторону.

Ранее в марте российским путешественникам назвали зарубежные направления, доступные без пересадок. Так, в настоящее время туристы могут добраться прямыми рейсами в 15 стран. Среди них — Турция, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Шри-Ланка.

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Дарья Рыбак
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