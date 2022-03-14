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Российским туристам назвали доступные без пересадок страны

Российским путешественникам доступны без пересадки 15 стран, включая Турцию, ОАЭ и Марокко

Фото: Globallookpress.com

Эксперты туротрасли назвали российским путешественникам зарубежные направления, доступные без пересадок. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В настоящее время россияне могут добраться прямыми рейсами в 15 стран. Среди них — Турция, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Шри-Ланка.

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Кроме того, для отечественных туристов также доступны путешествия по ряду других направлений с пересадкой. Так, со стыковочными рейсами можно улететь на отдых в Грецию, Египет, Таиланд, Мальдивы, Индонезию, Сейшелы, а также добраться до Абхазии.

Ранее сообщалось, что казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостанавливает рейсы в Россию из-за отсутствия страхового покрытия на территории страны. В пресс-службе перевозчика объяснили, что компания не имеет права выполнять авиаперелеты до решения вопроса о страховом покрытии на территории России.

9 марта стало известно, что Россия сняла введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на авиасообщение с восемью странами, среди которых Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.

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Валентина Процкова
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