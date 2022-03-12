Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановит рейсы в Россию

Авиакомпания Qazaq Air приостановит рейсы в Россию из-за отсутствия страхового покрытия

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостанавливает рейсы в Россию из-за отсутствия страхового покрытия на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы перевозчика.

«Авиакомпания Qazaq Air получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве», — говорится в сообщении. Авиакомпания не имеет права выполнять авиаперелеты до решения вопроса о страховом покрытии на территории РФ, указали в пресс-службе.

В компании также заявили, что запланированный на 12 марта рейс в Новосибирск отменен.

Ранее в марте стало известно о том, что казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила полеты в Россию. Уточнялось, что решение также связано с прекращением страхового покрытия коммерческих полетов.

9 марта сообщалось, что Россия сняла ограничения на авиасообщение с еще восемью странами, среди которых Азербайджан, Иран и Армения. «9 марта 2022 года в соответствии с решением Правительства Российской Федерации сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран», — говорится в сообщении.