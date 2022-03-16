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В Черногории назвали бессмысленными санкции Запада против России

Министр финансов Черногории Спаич заявил, что санкции Запада против России ничего не дадут
Милойко Спаич

Милойко Спаич. Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Министр финансов Черногории Милойко Спаич назвал бессмысленными санкции Запада против России. Его слова, опубликованные на портале CDM, передает ТАСС.

Спаич отметил, что введенные санкции «ничего не дадут, даже утвердят Россию на ее пути». Он подчеркнул, что российские власти создавали финансовое положение, экономическую политику и другие сферы, которые будут устойчивы к ограничениям на протяжении 7-8 лет. «Их эти все санкции не интересуют, они их нисколько не поколебали», — констатировал министр.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные санкции в отношении Москвы нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он призвал Запад «не перекладывать с больной головы на здоровую», обвиняя в экономических проблемах Россию.

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Марина Совина
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