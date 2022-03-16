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В России введут мораторий на банкротство граждан и компаний

«Известия»: в России введут мораторий на банкротство компаний и граждан на шесть месяцев

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России введут мораторий на банкротство компаний и граждан сроком на шесть месяцев. Такая мера есть в версии плана российского правительства по поддержке экономики в условиях санкций, который попал в распоряжение «Известий».

Как указывается в плане, предполагается введение моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов на шесть месяцев в отношении юридических и физических лиц, за исключением отдельных должников, определенных правительством России.

В ранних версиях документа речь шла о мораториях до конца этого года. Также ожидалось, что его введут 1 марта. Однако сейчас решено сократить мораторий до шести месяцев и ввести исключения для отдельных категорий должников.

8 марта президент России Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ допускает введение моратория на плановые проверки малых и средних предприятий в текущем году, а также организаций в сфере информационных технологий до конца 2024-го. Кроме того, было объявлено о введении новых кредитных каникул.

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Марина Совина
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