В Мордовии ФСБ сообщила о найденном на чердаке дома схроне с оружием

В Саранске полиция нашла схрон с оружием, принадлежащим местной преступной группировке

В Мордовии полиция обнаружила схрон с оружием и боеприпасами, которые принадлежат местной преступной группировке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканское управление ФСБ.

Правоохранители нашли тайник на чердаке нежилого многоквартирного дома в Саранске. Он был замаскирован строительным мусором. В схроне обнаружили пистолет, револьвер, обрез ружья, самодельное взрывное устройство, патроны различного калибра и ударно-спусковой механизм ружья.

Оперативники заявили, что находка принадлежала одной из бандитских группировок Саранска, созданной предположительно в 2010-2011 годах.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ФСБ обнаружила рядом с заброшенным зданием схрон с оружием. Тайник был найден возле хозяйственной постройки в городе Бийск.