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ФСБ обнаружила рядом с заброшенным зданием схрон с оружием

В Алтайском крае ФСБ обнаружила тайник с оружием и патронами возле хозяйственной постройки

Фото: ФСБ России / РИА новости

В Алтайском крае ФСБ обнаружила рядом с заброшенным зданием схрон с оружием. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщает ТАСС.

По данным агентства, тайник был найден возле хозяйственной постройки в городе Бийск. В руках оперативников оказались пистолеты, в том числе немецкий «Вальтер», магазин к охотничьему ружью, детонирующий шнур и свыше 760 патронов различного калибра. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастных к созданию тайника лиц.

28 февраля сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали четырех россиян, подозреваемых в незаконном обороте оружия. У задержанных на территории региона мужчин нашли четыре гранаты, 13 килограммов пороха и свыше 500 боеприпасов разного калибра.

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Владимир Седов
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