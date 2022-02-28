В Санкт-Петербурге четырех россиян задержали за незаконный оборот оружия

В Санкт-Петербурге полицейские задержали четырех россиян, подозреваемых в незаконном обороте оружия. Об этом сообщает МВД «Медиа».

По данным полиции, у задержанных на территории региона мужчин нашли четыре гранаты, 13 килограммов пороха и свыше 500 боеприпасов разного калибра. Кроме того, у них оказалось свыше сотни предметом, конструктивно схожих с пулеметами, винтовками и ружьями. Изъятые предметы отправлены на экспертизу. В отношении задержанных возбуждены дела по статье 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

11 февраля сообщалось, что ФСБ провела спецоперацию в 20 российских регионах и задержала 87 подпольных оружейников. У них изъяли 274 единицы огнестрельного оружия: пулеметы, автоматы, пистолеты и револьверы, винтовки и карабины.