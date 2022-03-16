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Глава Минздрава рассказал о преобладающем штамме COVID-19

Мурашко заявил, что вариант омикрона BA.2 может стать преобладающим штаммом в мире

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Вариант омикрона BA.2 вскоре может стать следующим преобладающим штаммом COVID-19 в мире. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает ТАСС в среду, 16 марта.

«BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом. Рекордные цифры заболеваемости в последние дни фиксируются в Германии. В понедельник [14 марта — прим. «Ленты.ру»] власти Китая сообщили о рекордной для Китая вспышке заболеваемости в десятках городов страны», — пояснил Мурашко.

Российский министр отметил, что вакцинированные от COVID-19 имеют меньше рисков заразиться стелс-омикроном. По словам Мурашко, перенесенный омикрон не гарантирует защиты от заражения стелс-омикроном.

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Глава российского Минздрава добавил, что дети и подростки чаще заражаются стелс-омикроном. В связи с этим он призвал их пройти вакцинацию.

Ранее в России разработали тест для выявления видов омикрон-штамма коронавируса.

Глава Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова подчеркнула, что выявление разных вариантов коронавируса позволит оценивать эпидемиологическую ситуацию, а также делать прогнозы, опираясь на свойства новых видов.

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Анна Щербакова
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