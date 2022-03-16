Путин отметил мужество и героизм российских военных

Президент Путин назвал тактику Минобороны России на Украине полностью оправданной

Российские военные во время проведения спецоперации по демилитаризации Украины проявляют мужество и героизм. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он отметил, что выбранная Министерством обороны тактика полностью себя оправдала. По его словам, войска делают все возможное, чтобы минимизировать потери среди мирного населения.

Президент подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины. По его словам, наша страна лишь нанесла превентивный удар, чтобы защитить Донбасс и не допустить наступления на него, а впоследствии — на Крым.

При этом Путин отметил, что проведению спецоперации предшествовали восемь лет игнорирования Киевом Минских соглашений, которые могли стать ключом к мирному урегулированию конфликта в регионе.