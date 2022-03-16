Путин опроверг планы по оккупации Украины

Путин заявил, что появление войск РФ под Киевом не связано с планами оккупировать Украину

Появление российских войск под Киевом не связано с планами оккупации Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает в среду, 16 марта, РИА Новости.

Глава государства напомнил, что Киев на протяжении восьми лет саботировал мирное урегулирование конфликта в Донбассе, население которого все это время подвергалось настоящему геноциду.

Президент России также подчеркнул, что Вооруженные силы России сорвали планы Украины по массированному наступлению на Донбасс, а затем и на Крым.

Ранее 16 марта помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с представителями украинских властей Владимир Мединский сообщил, что те предлагают для республики статус страны, демилитаризованной по образцу Швеции или Австрии. Этот вариант подразумевает, что Украина не будет входить ни в какие военные альянсы, однако будет иметь в своем распоряжении полноценные армию и флот.