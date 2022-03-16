Нарышкин рассказал о решении начать спецоперацию на Украине

Нырашкин заявил, что решение начать спецоперацию на Украине опиралось на оценку ситуации

Решение начать спецоперацию на Украине опиралось на предельно точную оценку ситуации в мире. Кроме того, малейшее промедление в отношении русофобского режима в Киеве могло обернуться большой трагедией. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, пишет РИА Новости.

По его словам, решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации, имеющей целью защитить население Донбасса и сохранить безопасность нашей страны, опиралось на глубокий анализ исторических закономерностей.

Директор СВР добавил, что России не оставили шанса поступить иначе. «Малейшее промедление в отношении откровенно русофобского, коррупционно-олигархического киевского режима обернулось бы в недалеком будущем большой трагедией», — резюмировал он.

Ранее Нарышкин заявил, что в данный момент решается судьба России и ее будущее место в мире. Необходимо помнить, что ключевым фактором развития нашей страны и стержнем ее тысячелетней истории «был и остается суверенитет — право самостоятельно, свободно и осознанно определять свою судьбу», подчеркнул глава СВР.