Нарышкин заявил о решающем моменте в судьбе России

Глава СВР Нарышкин заявил, что сейчас решается судьба России

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что в данный момент решается судьба России и ее будущее место в мире. Такое заявление он сделал на экспертном совете по вопросам исторического образования в Минобрнауки, пишет РИА Новости.

«Наша страна сейчас переживает поистине исторический момент», — подчеркнул он.

По словам Нарышкина, важно помнить, что основным фактором развития России и стержнем ее тысячелетней истории «был и остается суверенитет — право самостоятельно, свободно и осознанно определять свою судьбу». Он является гарантией благополучия и достоинства россиян.

В вопросах, связанных с суверенитетом, Москва никогда не отступала и не отступит, подытожил глава СВР.

15 марта секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что у России есть документальные подтверждения планов Киева устроить в марте 2022 года вторжение на территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Крым.

Он отметил, что документы были получены в ходе проведения специальной операции на Украине, решение о проведении которой было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля.