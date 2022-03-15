Совбез заявил о получении документов о подготовке Киевом вторжения в Крым

Совбез России заявил о получении документов о подготовке Киевом вторжения в марте в Крым

Россия получила документальные подтверждения того, что Киев готовил вторжение в марте 2022 года на территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Крым. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, пишет ТАСС.

Он отметил, что документы были получены в ходе проведения специальной операции на Украине, решение о проведении которой было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля.

Ранее в марте российское министерство обороны заявило о том, что были обнаружены факты зачистки Киевом следов военно-биологической программы, которая финансировалась Минобороны США. По словам главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Украина работала над созданием ядерного оружия. США об этом якобы знали.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что в случае создания ядерного оружия на Украине возникла бы угроза безопасности для всего мира и риск развязывания ядерной войны.