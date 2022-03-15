Патрушев рассказал о помощи Запада в создании ядерного оружия на Украине

Секретарь СБ Патрушев назвал создание Киевом ядерного оружия угрозой для безопасности мира

В случае создания ядерного оружия на Украине возникла бы угроза безопасности для всего мира и риск развязывания ядерной войны. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает ТАСС.

По его словам, помощь и поощрение соответствующих действий Киева со стороны Запада стали очевидными. « У Украины для этого (создания биологического и ядерного оружия — прим. «Ленты.ру») есть все — компетенции, технологии, сырье, средства доставки», — рассказал секретарь Совбеза.

Патрушев также назвал заявления украинского руководства о возможности изменения ядерного статуса страны не пустыми словами. «Реализация этих намерений могла произойти реально», — заключил он и добавил, что США на протяжении многих лет не выполняют свои обязательства по уничтожению химического оружия.

6 марта Минобороны России сообщило, что в ходе проведения специальной операции на Украине были выявлены факты зачистки Киевом следов военно-биологической программы. По данным ведомства, программа финансировалась Минобороны США. По словам главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Украина работала над созданием ядерного оружия. США об этом якобы знали.