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Генсек НАТО раскрыл численность солдат альянса в Европе

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что контингент альянса в Европе составляет около 140 тысяч

Фото: Leon Neal / Reuters

Североатлантический альянс разместил около 140 тысяч солдат в Европе. Численность военного контингента организации на европейской территории раскрыл генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Мы уже начали выполнять планы по обороне альянса, повышению нашей готовности и размещению солдат по обе стороны Атлантики», — рассказал генсек. Он заявил, что сотни тысяч военнослужащих в странах-членах НАТО находятся в состоянии повышенной боеготовности.

Столтенберг уточнил, что сто тысяч солдат США дислоцированы в Европе и еще около сорока тысяч военных размещены на восточном направлении. «Им оказывают поддержку крупные авиационные и морские силы, равно как и системы ПВО», — подчеркнул он.

Ранее генсек рассказал, что армия Украины при помощи сил НАТО прошла многолетнюю подготовку, повышающую ее боеспособность. Он добавил, что альянс предоставил Киеву значительное количество критически важного оборудования для обороны.

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Виктория Кондратьева
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