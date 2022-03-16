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Генсек НАТО раскрыл роль альянса в подготовке украинской армии

Генсек НАТО Столтенберг заявил о многолетней подготовке украинских военных силами альянса

Фото: Johanna Geron / Reuters

Армия Украины при помощи сил НАТО прошла многолетнюю подготовку, повышающую ее боеспособность. Об этом заявил в среду, 16 марта, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Слова генсека передает РИА Новости.

«Много лет НАТО занималась подготовкой десятков тысяч военных Украины, предоставила Украине значительное количество критически важного оборудования для того, чтобы помочь реализовать свое право на оборону», — рассказал Столтенберг на внеочередном заседании министров обороны альянса.

На встречу министров стран НАТО в этот раз пригласили Украину, которую представил глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников. Кроме того, к заседанию подключились представители нейтральный стран — Швеции, Финляндии и Грузии. Основной повесткой встречи называют ситуацию на Украине, а также подготовку к саммиту альянса, который пройдет 24 марта.

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В течение 2021 года страны НАТО отправили Вооруженным силам Украины (ВСУ) тысячи комплексов мобильной ПВО, в первую очередь переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и ракеты Javelin. Несмотря на то что Украине отправили собственные запасы даже такие страны, как Эстония, Латвия и Литва, к 1 марта 2022-го ВСУ признались в критической нехватке ракет для вооружения подразделений.

Тем времени Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) объявила об освобождении от украинских вооруженных сил почти сотни населенных пунктов.

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Дмитрий Настасьев
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