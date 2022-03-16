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В ДНР взяли под контроль почти сотню городов и поселков

Штаб территориальной обороны ДНР заявил о взятии 95 населенных пунктов с начала боев

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Народная милиция ДНР с начала боев сумела взять под контроль почти сотню украинских городов и поселков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Штаб территориальной обороны республики.

По данным военных, за прошедшие сутки число занятых силами ДНР населенных пунктов возросло на два — были взяты Степное и Тарамчук. Общее число перешедших под управление республики городов, поселков и деревень в Донбассе составило 95.

Ранее стало известно, что украинские власти не смогли согласовать с Международным комитетом Красного Креста (МККК) новый гуманитарный коридор из Мариуполя. Накануне из города сумели выехать около двух тысяч гражданских автомобилей.

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Алевтина Запольская
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