На Украине заявили о невозможности открыть новые гуманитарные коридоры

Вице-премьер Украины заявила, что Красный Крест не ответил на предложения по гумкоридорам

Международный комитет Красного Креста (МККК) не ответил на предложения Украины по открытию новых гуманитарных коридоров из окруженных городов. Об этом заявила вице-премьер республики Ирина Верещук, передает РИА Новости.

По словам политика, украинским властям невозможно запустить гумкоридоры в одностороннем порядке, так как это может подвергнуть опасности мирных жителей. Все направленные в Красный Крест заявки на этот счет пока остались без внимания.

«Остается открытым вопрос организации гуманитарных коридоров сегодня для Изюма и Мариуполя», — разъяснила Верещук.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что очередной раунд переговоров между представителями Москвы и Киева состоится в среду, 16 марта. Он пояснил, что в позициях сторон есть фундаментальные противоречия, но существует возможность компромисса.