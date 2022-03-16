Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине заявили о невозможности открыть новые гуманитарные коридоры

Вице-премьер Украины заявила, что Красный Крест не ответил на предложения по гумкоридорам

Фото: РИА Новости

Международный комитет Красного Креста (МККК) не ответил на предложения Украины по открытию новых гуманитарных коридоров из окруженных городов. Об этом заявила вице-премьер республики Ирина Верещук, передает РИА Новости.

По словам политика, украинским властям невозможно запустить гумкоридоры в одностороннем порядке, так как это может подвергнуть опасности мирных жителей. Все направленные в Красный Крест заявки на этот счет пока остались без внимания.

«Остается открытым вопрос организации гуманитарных коридоров сегодня для Изюма и Мариуполя», — разъяснила Верещук.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что очередной раунд переговоров между представителями Москвы и Киева состоится в среду, 16 марта. Он пояснил, что в позициях сторон есть фундаментальные противоречия, но существует возможность компромисса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Госдуме оценили основания для дефолта в России
Объяснена загадка кометы Чурюмова-Герасименко
Тренер сборной России оценил историческое достижение Овечкина
Лавров рассказал о своей любви к украинской культуре
Стало известно о гибели одного из идеологов батальона «Азов»
Снижение курса доллара объяснили
Мединский рассказал о ходе переговоров России и Украины
Украину обвинили в дискредитации российских военных постановочными фото
В России указали на финансовую выгоду от выхода из Совета Европы
Московские продавцы шаурмы отреагировали на закрытие «Макдоналдса»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.