На Украине заявили о невозможности открыть новые гуманитарные коридоры
Международный комитет Красного Креста (МККК) не ответил на предложения Украины по открытию новых гуманитарных коридоров из окруженных городов. Об этом заявила вице-премьер республики Ирина Верещук, передает РИА Новости.
По словам политика, украинским властям невозможно запустить гумкоридоры в одностороннем порядке, так как это может подвергнуть опасности мирных жителей. Все направленные в Красный Крест заявки на этот счет пока остались без внимания.
«Остается открытым вопрос организации гуманитарных коридоров сегодня для Изюма и Мариуполя», — разъяснила Верещук.
Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что очередной раунд переговоров между представителями Москвы и Киева состоится в среду, 16 марта. Он пояснил, что в позициях сторон есть фундаментальные противоречия, но существует возможность компромисса.