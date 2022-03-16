США отказались заменять российскую нефть иранской

Госдеп США заявил, что вопрос о замене российской нефти иранской не рассматривается

США отказываются заменить поставки российской нефти иранской после введения запрета на экспорт энергоносителей из России, вне зависимости от восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, его слова приводит ТАСС.

«Будет СВПД или нет, наша позиция относительно запрета на иранскую нефть не изменится. Мы не станем заменять российскую нефть иранской. Это не будет рассматриваться», — подчеркнул пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства.

Прайс добавил, что и Россия, и США в одинаковой степени должны быть заинтересованы в том, чтобы Тегеран перманентно был лишен возможности получит ядерное оружие.

Ранее издание Politico опубликовало статью, в которой сообщалось, что Запад якобы допускают, что ядерную сделку с Ираном могут заключить без участия России. Это связано с требованиями Москвы к Вашингтону: она хочет, чтобы Белый дом гарантировал, что антироссийские санкции не нанесут ущерба торгово-экономическому, инвестиционному, военно-техническому сотрудничеству между Россией и Ираном.

