Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

США отказались заменять российскую нефть иранской

Госдеп США заявил, что вопрос о замене российской нефти иранской не рассматривается

Фото: Pixabay

США отказываются заменить поставки российской нефти иранской после введения запрета на экспорт энергоносителей из России, вне зависимости от восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, его слова приводит ТАСС.

«Будет СВПД или нет, наша позиция относительно запрета на иранскую нефть не изменится. Мы не станем заменять российскую нефть иранской. Это не будет рассматриваться», — подчеркнул пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства.

Прайс добавил, что и Россия, и США в одинаковой степени должны быть заинтересованы в том, чтобы Тегеран перманентно был лишен возможности получит ядерное оружие.

Ранее издание Politico опубликовало статью, в которой сообщалось, что Запад якобы допускают, что ядерную сделку с Ираном могут заключить без участия России. Это связано с требованиями Москвы к Вашингтону: она хочет, чтобы Белый дом гарантировал, что антироссийские санкции не нанесут ущерба торгово-экономическому, инвестиционному, военно-техническому сотрудничеству между Россией и Ираном.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз запретил ввозить в Россию дорогие авто и ввел санкции против олигархов
Названы альтернативы картам Visa и Mastercard
Альпинист упал с высоты 200 метров и выжил
США отказались заменять российскую нефть иранской
Новый глава «Яндекса» покинул совет директоров на фоне санкций ЕС
Белый дом объяснил правила принятия решений в НАТО
Fitch понизило рейтинги 31 российского банка
В России предложили ввести госрегулирование цен на бензин
Сын известной актрисы сравнил Москву с Нью-Йорком 1990-х
Илон Маск ответил назвавшему его Илоной Кадырову
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.