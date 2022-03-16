Во Франции раскрыли результаты расследования о причинах пожара в Нотр-Даме

Французские следователи не обнаружили признаков умышленного поджога Нотр-Дам-де-Пари

Криминальный отдел полиции Парижа завершил расследование причин пожара в соборе Парижской Богоматери, который произошел 15 апреля 2019-го. Результаты расследования раскрывает Le Parisien со ссылкой на правоохранителей Франции.

По информации издания, следователи не обнаружили признаков умышленного поджога Нотр-Дам-де-Пари. При этом отмечается, что результаты ряда проведенных экспертиз еще ожидаются.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля 2019 года. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль, ликвидировать возгорание удалось только на следующий день. Для проведения восстановительных работ, которые продлятся около пяти лет, собрали миллиард евро.