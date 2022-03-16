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Россияне потратили триллионы на квартиры в новостройках

Жители России в 2021 году купили квартиры в новостройках на 3,5 триллиона рублей

Фото: Shutterstock

Жители России потратили 3,5 триллиона рублей на квартиры в новостройках в 2021 году. В тройке городов-лидеров по объему вложенных в новую недвижимость средств оказались Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, об этом говорится в исследовании «ЦИАН.Аналитики», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В столице выручка застройщиков составила 1,32 триллиона рублей — 38,2 процента от российского рынка. Квартир в Санкт-Петербурге купили на 460 миллиардов, а в Екатеринбурге — на 94,7 миллиарда. Помимо этих городов в лидеры вышли Краснодар (78,3 миллиарда) и Новосибирск (70,9 миллиарда).

47 процентов всех сделок были оформлены в первой половине года, пик спроса за этот период пришелся на июнь — последний месяц льготной ипотеки на старых условиях. Во втором полугодии, после пересмотра льготных программ, были оформлены остальные 53 процента договоров долевого участия (ДДУ).

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После пересмотра льготной ипотеки, летом спрос на жилье в новостройках снизился — на 13 процентов в июле и 7 процентов относительно июля в августе, однако затем вырос. В сентябре количество сделок увеличилось на 17 процентов. ЦИАН отмечает, что высокая активность была вызвана изменением курса рубля и ростом ключевой ставки, что привело к удорожанию ипотеки. В результате россияне захотели приобрести квартиры, пока ставки вновь не повысились.

В феврале сервис недвижимости «Домклик» сообщил, что число объявлений о продаже квартир в новостройках за год увеличилось на 60 процентов. В январе 2022-го было размещено около 370,4 тысячи объявлений, а в январе 2021 года — 233,9 тысячи. Эксперты объяснили такую активность на рынке тем, что россияне захотели выгодно продать недвижимость, которую ранее купили в инвестиционных целях.

Александра Качан
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