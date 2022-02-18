Количество объявлений о продаже квартир в новостройках увеличилось за год на 60 процентов. Об этом сообщает сервис недвижимости «Домклик» от Сбербанка, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

В январе 2022 года было размещено более 370,4 тысячи объявлений, в то время как в январе 2021 года их число составляло 233,9 тысячи. Россияне бросились продавать квартиры в новостройках: в феврале размещено 356,9 тысячи объявлений. Такую активность на рынке в сервисе объяснили тем, что граждане покупали недвижимость в инвестиционных целях и теперь хотят выгодно продать.

«Конечно, большое количество такой недвижимости "перекупается" в ипотеку. Среди регионов-лидеров по объему выдач — Москва. Здесь оформлено ипотечных кредитов на 14,7 миллиарда рублей», — отметил вице-президент Сбербанка Николай Васев. Санкт-Петербург оказался на втором месте по объемам выданной ипотеки на квартиры по переуступке прав с показателем в 7,6 миллиарда рублей. В Московской области таких ипотечных кредитов было оформлено на 5,8 миллиарда рублей.

Ранее в феврале покупку жилья с целью дальнейшей сдачи его в аренду назвали невыгодной инвестицией: индекс доходности жилья в Москве за последние полгода сократился вдвое. Такая динамика обусловлена подорожанием, которое сильно опережает рост арендных ставок.