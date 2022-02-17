Заработать на жилье в России стало сложнее

Сдача жилой недвижимости в аренду ради пассивного дохода теряет свою привлекательность. Об этом президент «Региональной ассоциации оценщиков» Кирилл Кулаков рассказал «Ленте.ру».

По его словам, россияне предпочитают хранить средства на банковских депозитах, средние ставки по которым находятся на уровне 9,5 процента. Заработать на сдаче недвижимости в аренду стало сложнее: индекс доходности жилья в Москве за последние полгода сократился вдвое. К снижению привел рост цен на квартиры: «однушка» продается в среднем за 10,5 миллиона рублей, а квадратный метр за 2021 год подорожал на 30 процентов.

Рост арендной платы за тот же период не превысил 15 процентов. Годовой доход со сдачи столичной однокомнатной квартиры составляет в среднем 600 тысяч рублей, из которого 10 процентов уходят на коммунальные платежи и налоги. При размещении аналогичной суммы на банковском депозите доход будет на 25-30 процентов выше, даже учитывая налог на вклады.

Куликов отметил, что спрос на жилую недвижимость сократится со стороны инвесторов, которые рассматривали жилье как источник пассивного дохода. «На фоне ожиданий дальнейшего роста ключевой ставки и неминуемого подорожания жилья, этот тренд может сохраниться на ближайшие полтора года», — резюмировал он.

Ранее в феврале эксперты назвали наиболее выгодные для покупки жилья регионы. Самыми перспективными локациями для вложений в недвижимость стали Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье. По оценкам аналитиков, жилье в этих регионах в долгосрочной перспективе станет выгодной инвестицией даже при высоких ценах, так как в будущем подорожает еще больше.