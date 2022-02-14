Названы регионы России для выгодной покупки квартир

Самыми перспективными регионами России для покупки квартир оказались Сочи, Санк-Петербург, Москва и Подмосковье. Такие локации для выгодных вложений в жилье назвали опрошенные изданием «Cекрет фирмы» эксперты.

В сервисе по продаже недвижимости BuyBuyHouse отметили, что, несмотря на самую высокую стоимость в стране, жилье в этих регионах в долгосрочной перспективе станет хорошей инвестицией, так так подорожает еще больше. В компании «Этажи Девелопмент» посоветовали россиянам задуматься о покупке квартир в Свердловской и Тюменской областях.

«Рейтинг новостроек ЕРЗ.рф возглавляют объекты Свердловской и Тюменской областей. Кроме того, спрос на недвижимость подогревается интересом регионов-соседей, развитой инфраструктурой и деловым потенциалом. Предпосылок к падению спроса нет. Кроме того, жилье дорожает быстрее, чем в других регионах, в Казани и Красноярске», — пояснил операционный директор «Этажи девелопмент» Марсель Габдульманов.

Эксперт также отметил перспективы роста стоимости квартир в популярных у туристов городах, таких как Геленджик, Анапа, Новороссийск и Калининград. В BuyBuyHouse считают, что важен не сам регион, а возможности развития конкретной локации и ее инфраструктуры.

«Например, купить сейчас квартиру по направлению нового строящегося МЦД в Раменском или Жуковском выгодно, так как после ввода в эксплуатацию диаметра транспортная доступность улучшится, и цены в городах возрастут. Таких интересных историй на рынке достаточно — можно изучать градостроительный план застройки, общаться с муниципалитетами, узнавать о новых ТЦ, зонах рекреации или лицеях (Сколково — яркий пример)», — рассказала ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич.

Однако специалистка предостерегла россиян от покупки недвижимости в Крыму. «Это кот в мешке, который может через несколько лет озолотить владельца недвижимости (если Крым официально будет принят мировым сообществом) или принести убытки (если земли будут переданы Украине, или разгорится длительный военный конфликт)», — пояснила Лашкевич.

В январе эксперты портала «Мир Квартир» назвали Приморский край, Вологодскую и Ярославскую области самыми выгодными регионами России для инвестиций в жилую недвижимость. Доходность сдачи в аренду дома в Приморском крае составила 15,3 процента годовых — недвижимость окупится за шесть с половиной лет. В Вологодской области доходность оказалась на уровне 15,2 процента, а в Ярославской — 14,9 процента.