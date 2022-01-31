Названы три лучших региона России для покупки жилья

Наиболее выгодно покупать недвижимость для сдачи в аренду в Приморском крае, Вологодской и Ярославской областях. Эти три региона назвали лучшими для арендного бизнеса специалисты портала «Мир Квартир», материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Доходность сдачи в аренду дома в Приморском крае составила 15,3 процента годовых — недвижимость окупится за шесть с половиной лет. В Вологодской области доходность оказалась на уровне 15,2 процента, а в Ярославской — 14,9 процента. Эксперты назвали невыгодным заработок на жилой недвижимости в Краснодарском крае и Крыму — доходность сдачи домов в аренду составляет всего около трех процентов годовых. Приобретение в Краснодарском крае окупится через 33 года, а в Крыму — через 29 лет.

В среднем доходность дома в России составила 7,6 процента годовых, а окупаемость — 13 лет. Невыгодной специалисты посчитали недвижимость на море, в столице и на Кавказе. Окупаемость среднего дома в Москве составила 20 лет, в Московской области — 19,3 года, в Петербурге — более 24 лет, а в Севастополе — 25,5 года. При этом эксперты отметили, что дома оказались доходнее, чем квартиры — квартира в среднем принесет 5,5 процента годовых и окупится только через 18 лет.

Ранее в январе эксперты уже советовали гражданам не вкладываться в жилье в Москве. По данным аналитиков, покупка недвижимости в столице для сдачи в аренду становится все менее выгодной. За год доходность от сдачи однокомнатных квартир снизилась с шести до 5,4 процента.