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Потерявший работу россиянин пригрозил взорвать самолет в Екатеринбурге

Россиянин из-за проблем в жизни пригрозил взорвать самолет Москва — Екатеринбург

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Россиянин, потерявший работу, пригрозил взорвать самолет российской авиакомпании, следующий по маршруту МоскваЕкатеринбург. Подробности случившегося публикует Ura.ru.

Уточняется, что мужчина с ником Carroll Flatley направил сообщение на почту агентства с угрозой взрыва отечественного лайнера из-за проблем в жизни.

«Лишился работы и всего дохода. Я не выдерживаю! Я пронес с собой на борт вещество, когда самолет зайдет на посадку, произойдет сюрприз — с целью максимального нанесения урона», — написал он.

Сотрудники агентства передали информацию об угрозе в управление МВД России по Екатеринбургу и в пресс-службу аэропорта Кольцово.

Ранее в марте сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Air Serbia, летевший из Белграда в Москву, вынужден был вернуться в столицу Сербии из-за сообщения о минировании лайнера. Отмечается, что информация поступила с электронного адреса на Украине.

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Валентина Процкова
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