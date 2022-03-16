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В Польше оценили результаты переговоров с Зеленским

Экс-президент Польши заявил, что переговоры с Зеленским не дали Украине ничего позитивного

Фото: Globallookpress.com

Визит премьер-министров Польши, Чехии и Словении в Киев и переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским не дали ничего позитивного для мирного урегулирования кризиса, заявил бывший президент Польши Бронислав Коморовский в интервью радиостанции Radio ZET.

«Что касается результатов этого визита в Киев, то я разочарован. Ожидания и надежды были раздуты как воздушный шар. Там не произошло ничего, что свидетельствовало бы о том, что произошло что-то позитивное для Украины», — рассказал Коморовский.

Экс-президент также оценил эффект от инициативы лидеров стран Восточной Европы. «Это был выезд без мандата [Евросоюза], то есть намного более слабый. Все те слова [в ходе встречи] могли бы также прозвучать в Варшаве и в Праге с помощью интернета», — резюмировал бывший политик.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл темы переговоров с премьерами стран Восточной Европы, которые прибыли в Киев и встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он сообщил, что лидеры обсудили вопросы продолжения и усиления санкционной политики и оказания стране гуманитарной помощи.

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Дмитрий Сотак
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