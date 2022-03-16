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На Украине раскрыли темы переговоров с премьерами Польши, Чехии, Словении

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что с премьерами Польши, Чехии, Словении обсуждали санкции
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Christian Spicker/ Globallookpress.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл темы переговоров с премьерами Польши, Чехии и Словении, которые прибыли в Киев и встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским. Его слова приводит ТАСС.

«Во время сегодняшней встречи мы с коллегами обговорили ряд вопросов, в частности это были вопросы продолжения и усиления санкционной политики, это были вопросы гуманитарной помощи нашей стране и нашим людям», — сообщил глава правительства.

Шмыгаль добавил, что на встрече также обсуждался вопрос поддержки Украины в будущем.

15 марта Зеленский встретился с премьер-министрами Польши, Чехии и Словении в Киеве. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша провели переговоры с украинской стороной.

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Марина Совина
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