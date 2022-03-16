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В России захотели ввести пошлины за ввоз интернет-товара на сумму от тысячи евро

«Ведомости»: кабмин РФ обсуждает повышение лимита беспошлинного ввоза интернет-покупок

Правительство России захотело ввести пошлины за ввоз интернет-товара на сумму от тысячи евро для физических лиц. Таким образом, обсуждается повышение лимита, которое будет действовать на зарубежные покупки онлайн до 1 октября 2022 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

«Такая мера содержится в обновленном плане первоочередных действий по развитию российской экономики в условиях санкций», — говорится в публикации.

Ответственными исполнителями кабмин назначил Минэкономразвития, Минфин и Федеральную таможенную службу. Газета отмечает, что решение может быть принято только после заседания Евразийской экономической комиссии, которое запланировано на 17 марта.

9 марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство разработало план для стабилизации экономики России. По утверждению председателя правительства, ряд законодательных инициатив обсуждались в дополнение к принятым ранее.

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Марина Совина
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