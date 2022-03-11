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Мишустин оценил влияние США на правила международной торговли

Мишустин считает, что действия США отправили в утиль правила международной торговли

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Действия США и их союзников привели к тому, что правила международной торговли в настоящее время практически «отправлены в утиль». Такую оценку дал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

Он утверждает, что напряжение затронуло и другие сферы, среди которых спорт, культура и наука. Кроме того, с проблемами за рубежом сталкиваются обычные россияне.

По словам Мишустина идет откровенное лоббирование коммерческих интересов. «Под давлением своих правительств иностранные собственники российских предприятий принимают решения о приостановке работы в нашей стране, это несет риски для качества жизни граждан», — резюмировал премьер-министр.

В то же время он назвал позитивным сигналом то, что большая часть владельцев выразила готовность сохранить рабочие места и выплачивать зарплату сотрудникам.

9 марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство разработало план для стабилизации экономики России. По утверждению председателя правительства, ряд законодательных инициатив обсуждались в дополнение к принятым ранее.

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Сергей Истомин
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