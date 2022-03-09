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Правительство разработало план для стабилизации российской экономики

Мишустин сообщил о разработанном правительством плане по стабилизации экономики России
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство разработало план для стабилизации экономики России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы правительства, ряд законодательных инициатив обсуждались в дополнение к принятым ранее.

«Все они нужны для ускоренной адаптации к сложившейся ситуации, поддержке наших граждан и предприятий в период турбулентности», — сказал Мишустин.

Предлагается, в частности, временно освободить россиян от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, налог на роскошь для авто повысить с трех до 10 миллионов рублей.

Как сообщалось ранее, правительство России разработало комплекс мер по поддержке и обеспечению стабильной работы стройотрасли. «В текущих условиях наша главная задача — не дать стройке остановиться. Это важно прежде всего для миллионов наших граждан, которым нужны новые дома, квартиры, а также для профильного бизнеса», — рассказал Мишустин.

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Варвара Кошечкина
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